FOTO Pakao u Čileu: Najmanje 19 mrtvih, tisuće su evakuirali

Snažni vjetrovi i ekstremne vrućine potiču širenje požara, proglašeno izvanredno stanje i masovne evakuacije
U požarima u Čileu poginulo je najmanje 19 ljudi, objavile su vlasti u ponedjeljak, dok vlada provodi masovne evakuacije i bori se s 23 požara koje pogoršavaju snažni vjetrovi i intenzivna vrućina.
| Foto: Juan Gonzalez
U požarima u Čileu poginulo je najmanje 19 ljudi, objavile su vlasti u ponedjeljak, dok vlada provodi masovne evakuacije i bori se s 23 požara koje pogoršavaju snažni vjetrovi i intenzivna vrućina. |
Foto: Juan Gonzalez
U požarima u Čileu poginulo je najmanje 19 ljudi, objavile su vlasti u ponedjeljak, dok vlada provodi masovne evakuacije i bori se s 23 požara koje pogoršavaju snažni vjetrovi i intenzivna vrućina.
| Foto: Juan Gonzalez
I dok su noćas vremenski uvjeti pridonijeli kontroli nekih požara, najveći su i dalje aktivni. Nepovoljni vremenski uvjeti očekuju se i tijekom cijelog dana, rekao je ministar sigurnosti Luis Cordero u ponedjeljak na konferenciji za novinare.
| Foto: Juan Gonzalez
"Danas imamo najavu visokih temperatura", rekao je Cordero, dodavši da su najviše strahovali od toga da u cijeloj regiji ne izbiju novi požari.
| Foto: Juan Gonzalez
Dijelovi središnjeg i južnog Čilea dobili su upozorenje o ekstremnim vrućinama, a očekuje se da će temperature doseći i do 37 stupnjeva Celzija.
| Foto: Juan Gonzalez
Čileanska šumarska agencija CONAF izvijestila je da su se u nedjelju do kasno navečer vatrogasci u cijeloj zemlji borili s 23 požara, a najveći su zahvatili regije Ñuble i Bío Bío, u kojima je predsjednik Gabriel Boric proglasio izvanredno stanje.
| Foto: Juan Gonzalez
Dosad je u potpunosti izgorjelo 20.000 hektara zemlje, a najveći je požar zahvatio područje veće od 14.000 hektara na periferiji obalnoga grada Concepciona.
| Foto: Juan Gonzalez
Požar se širio iznimno brzo i tijekom vikenda progutao je gradove Penco i Lirquen, uništivši pritom stotine domova, a stradalo je i nekoliko stanovnika. Vlasti još uvijek procjenjuju štetu.
| Foto: Juan Gonzalez
Vlasti se trenutačno bore s požarom koji prijeti zatvoru Manzano na rubu Concepciona i gradu Tomeu na sjeveru zemlje.
| Foto: Juan Gonzalez
Toplinski valovi zahvatili su i Čile i Argentinu odmah po Novoj godini i nastavili su se u siječnju. Početkom mjeseca, šumski su požari izbili u argentinskoj Patagoniji, gdje je izgorjelo oko 15.000 hektara.
| Foto: Jose Luis Saavedra
Foto Juan Gonzalez
Foto Jose Luis Saavedra
Foto Jose Luis Saavedra
Foto Jose Luis Saavedra
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Jose Luis Saavedra
Foto Juan Gonzalez
Foto Jose Luis Saavedra
Foto Jose Luis Saavedra
Foto Jose Luis Saavedra
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez
Foto Juan Gonzalez