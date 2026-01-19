Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IZGORJELO 20.000 HEKTARA

FOTO Pakao u Čileu: Najmanje 19 mrtvih, tisuće su evakuirali

Snažni vjetrovi i ekstremne vrućine potiču širenje požara, proglašeno izvanredno stanje i masovne evakuacije
Wildfire burns in Chile
 U požarima u Čileu poginulo je najmanje 19 ljudi, objavile su vlasti u ponedjeljak, dok vlada provodi masovne evakuacije i bori se s 23 požara koje pogoršavaju snažni vjetrovi i intenzivna vrućina. | Foto: Juan Gonzalez
1/47
 U požarima u Čileu poginulo je najmanje 19 ljudi, objavile su vlasti u ponedjeljak, dok vlada provodi masovne evakuacije i bori se s 23 požara koje pogoršavaju snažni vjetrovi i intenzivna vrućina. | Foto: Juan Gonzalez
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026