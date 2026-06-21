FOTO Pakleni prvi dan ljeta: Svi traže hlad, temperature do 35°C

Prvi dan astronomskog ljeta obilježit će pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme diljem Hrvatske. Ipak, u unutrašnjosti te na sjevernom dijelu Jadrana tijekom dana postoji mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, dok će temperature u mnogim krajevima prelaziti 30 stupnjeva.
Prvi dan ljeta Hrvatskoj donosi obilje sunca i visoke temperature. U većem dijelu zemlje prevladavat će vedro i vruće vrijeme, a dnevne vrijednosti temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 35 stupnjeva Celzija.
| Foto: Zvonimir Barisin
Prvi dan ljeta Hrvatskoj donosi obilje sunca i visoke temperature. U većem dijelu zemlje prevladavat će vedro i vruće vrijeme, a dnevne vrijednosti temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 35 stupnjeva Celzija. |
Foto: Zvonimir Barisin
Prvi dan ljeta Hrvatskoj donosi obilje sunca i visoke temperature. U većem dijelu zemlje prevladavat će vedro i vruće vrijeme, a dnevne vrijednosti temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 35 stupnjeva Celzija.
| Foto: Zvonimir Barisin
Ipak, vremenske prilike neće posvuda biti potpuno stabilne. Tijekom dana u kontinentalnim krajevima te na sjevernom Jadranu očekuje se razvoj naoblake, a lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
| Foto: Zvonimir Barisin
U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U područjima zahvaćenima nestabilnostima povremeno može i pojačati.
| Foto: Zvonimir Barisin
Na obali i otocima mjestimice će prevladavati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dok se u večernjim satima očekuje jačanje bure.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL