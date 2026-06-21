Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OBILJE SUNCA

FOTO Pakleni prvi dan ljeta: Svi traže hlad, temperature do 35°C

Prvi dan astronomskog ljeta obilježit će pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme diljem Hrvatske. Ipak, u unutrašnjosti te na sjevernom dijelu Jadrana tijekom dana postoji mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, dok će temperature u mnogim krajevima prelaziti 30 stupnjeva.
Split: Prvi dan ljeta na plaži Firule
Prvi dan ljeta Hrvatskoj donosi obilje sunca i visoke temperature. U većem dijelu zemlje prevladavat će vedro i vruće vrijeme, a dnevne vrijednosti temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 35 stupnjeva Celzija. | Foto: Zvonimir Barisin
1/74
Prvi dan ljeta Hrvatskoj donosi obilje sunca i visoke temperature. U većem dijelu zemlje prevladavat će vedro i vruće vrijeme, a dnevne vrijednosti temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 35 stupnjeva Celzija. | Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026