FOTO Pala žbuka u Branimirovoj ulici: 'Žena je zamalo poginula'

Uznemirena čitateljica poslala nam je danas fotografije iz središta Zagreba, iz Branimirove ulice u blizini Trga kralja Tomislava, odnosno Glavnog kolodvora, gdje se sa zgrade odlomio komad žbuke i pao na nogostup. Kako nam kaže čitateljica, gospođa koja je bila ispred nje za dlaku se izvukla.

- Žena je zamalo poginula, izgledalo ja strašno. Ja sam prolazila malo kasnije, ljudi su još okolo u šoku stajali i gledali. To su veliki komadi fasade, ne znam jesu li i automobili koji su u blizini parkirani oštećeni. To područje bi se trebalo ograditi, jer kad pogledate prema vrhu zgrade, to sve izgleda strašno, onaj dio kor krova. Još danas nema vjetra, zamislite da jako puše, pa to je zastrašujuće, rekla nam je uznemirena čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata