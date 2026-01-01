FOTO 'Pali' dileri kod Virovitice: Imali laboratorij za uzgoj trave

Virovitička policija uhitila je četvoricu muškaraca koje sumnjiči da su u kući u okolici grada organizirali laboratorij za uzgoj marihuane. Riječ je o 40-godišnjaku s dvojnim državljanstvom (Hrvatska i Srbija) te trojici državljana Srbije starih 18, 27 i 33 godine. Sumnja se da su od lipnja do kraja prosinca prošle godine kuću opremili sustavima za svjetlo, ventilaciju i filtriranje zraka. Tamo su sadili i uzgajali konoplju koju su planirali dalje prodavati.

Foto: PU virovitičko-podravska

Osim kuće, policija je pretražila i automobil srpskih tablica koji pripada 40-godišnjaku. U pretres policija je pronašla 31,5 kilograma marihuane i 582 stabljike konoplje visine do 80 centimetara. Uz drogu je zaplijenjena i kompletna oprema za kućni uzgoj, od ventilatora, zračnih filtera i grijalica do tajmera, lampi i uređaja za vakumiranje. Pronađena je i precizna digitalna vaga, više mobitela te gotovina u različitim valutama: 2875 eura, 13.620 dinara i 3000 forinti.

Sva četvorica su uhićena i predana pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.