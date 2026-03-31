FOTO Pao diler u centru Zagreba: Policija kod njega pronašla MDMU-u i speed

Zagrebačka policija je kod 23-godišnjaka pronašla drogu MDMA i paketiće amfetamina nakon što su ga presreli u nedjelju, 29. ožujka 2026., u samom centru grada. Policajci su mu prišli u popodnevnim satima kako bi ga legitimirali, a mladić im je tada sam predao 37 tableta MDMA, deset paketića amfetamina od po pola grama, još jednu vrećicu s 0,3 grama iste droge te dva paketića metamfetamina.

Foto: PU zagrebačka

Policija sumnjaja da je mladić nabavljao veće količine droge koju je potom u stanu na Črnomercu pakirao u manje doze spremne za uličnu prodaju. Iako su mu u Centru pronašli razne opojna sredstva, pretragom stana na Črnomercu istoga dana policija nije pronašla dodatne zalihe niti druge dokaze.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje i protiv 23-godišnjaka podnijela kaznu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.