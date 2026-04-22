FOTO 'Pao' koprivnički Rambo: Ovo je oružje koje su mu oduzeli

Koprivničko-križevačka policija je kod 54-godišnjaka sa šireg koprivničkog područja pronašča više komada oružja i streljiva, i to: poluautomatsku pušku s glatkom cijevi, poluautomatsku vojnu pušku s optičkim ciljnikom, vojnu pušku s optičkim ciljnikom, pušku s glatkim cijevima, automatsku pušku i vojnu automatsku pušku, 623 komada raznog streljiva, pet nabojnika za automatsku pušku, dvije zračne puške, revolver, plinski pištolj, mužar ručne izrade i drveni kundak.

Oduzeto mu je i više komada lovačkog oružja i streljiva koje je legalno posjedovao, ali ih nije čuvao sukladno važećim zakonskim propisima.

Kriminalističkim istraživanjem bio je obuhvaćen i 48-godišnjak, od kojeg je također oduzeto više komada lovačkog oružja i streljiva koje je legalno posjedovao, ali ih nije čuvao u skladu s propisima.





- Protiv 54-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, dok će protiv 48-godišnjaka biti podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu zbog istog prekršaja - priopćili su iz policije.