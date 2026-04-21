Svi ulazi su zatvoreni. Policija je na svim ulazima i ne može se uopće pristupiti centru, kaže čitatelj
JOŠ JEDNA DOJAVA
VIDEO Dojava o bombama stigla i u Portanovu u Osijeku, u tijeku evakuacija. 'Policija čuva ulaze'
Nakon što su u utorak ujutro zaprimljene lažne dojave o postavljenim bombama u zagrebačkim gimnazijama, a dva sata kasnije i u dubrovačkim školama, na mail redakcije oko 17.30 sati stigla je i poruka da su bombe postavljene u trgovačkom centru Portanova u Osijeku. Iz PU osječko-baranjske potvrdili su nam da su upoznati sa situacijom i da postupaju, u tijeku je evakuacija.
Čitatelji nam kažu da su zatvoreni svi ulazi u Portanova te da je pristup potpuno onemogućen.
- Svi ulazi su zatvoreni. Policija je na svim ulazima i ne može se uopće pristupiti centru, kaže čitatelj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
