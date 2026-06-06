FOTO Papa stigao u Španjolsku: Susrest će se s migrantima koji su riskirali život za Europu

Papa Lav stigao je u subotu u Španjolsku u jednotjedni posjet, svoj prvi posjet nekoj zemlji EU-a izvan Italije, gdje će otvoriti novi toranj u poznatoj barcelonskoj bazilici Sagrada Familia i susresti se s migrantima koji su riskirali živote prelazeći opasne vode Atlantskog oceana kako bi stigli do Europe.
Očekuje se da će prvi američki poglavar Katoličke Crkve privući velik broj ljudi na putovanju od 6. do 12. lipnja, koje uključuje i posjete Madridu, samostanu Montserrat i Kanarskim otocima, španjolskom arhipelagu uz zapadnu obalu Afrike.
| Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Očekuje se da će prvi američki poglavar Katoličke Crkve privući velik broj ljudi na putovanju od 6. do 12. lipnja, koje uključuje i posjete Madridu, samostanu Montserrat i Kanarskim otocima, španjolskom arhipelagu uz zapadnu obalu Afrike. |
Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Očekuje se da će prvi američki poglavar Katoličke Crkve privući velik broj ljudi na putovanju od 6. do 12. lipnja, koje uključuje i posjete Madridu, samostanu Montserrat i Kanarskim otocima, španjolskom arhipelagu uz zapadnu obalu Afrike.
| Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Lav, koji je razljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa kritizirajući njegovu antiimigracijsku politiku, na posljednjoj postaji putovanja sastat će se s migrantima i organizacijama koje im pomažu.
| Foto: Alejandro Martinez/REUTERS
Govoreći na letu za Madrid iz Rima, Lav je rekao da ovim posjetom želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života.
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
"Možemo dati vrlo dobru poruku... ljubavi i poštovanja prema svakom ljudskom biću", rekao je novinarima.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Situacija s kojom se suočavaju migranti duboko je bliska Papinu srcu, rekao je Matteo Bruni, direktor vatikanskog ureda za tisak. "To su ljudi i njihove priče moraju nas dirnuti", dodao je.
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Lav, koji je proteklih mjeseci zauzeo oštriji ton prema smjeru u kojem ide globalno vodstvo, trebao bi održati više od 20 govora i biti prvi papa koji će se obratiti španjolskom parlamentu.
| Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Vjerojatno će tijekom boravka u Španjolskoj osuditi ratove koji bjesne diljem svijeta i pozvati na dijalog kako bi se prevladala rastuća politička i društvena polarizacija, rekao je Bruni.
| Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Lav je proveo desetljeća kao misionar i biskup u Peruu prije nego što je postao papa prošlog svibnja i govorit će španjolski tijekom većeg dijela putovanja.
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Ali kada se susreće s migrantima na otoku Tenerifeu, očekuje se da će govoriti francuski, jer su mnogi došli iz frankofonske Afrike.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Za razliku od mnogih vodećih zapadnih sila, pogotovo Trumpovih Sjedinjenih Država, vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza pokrenula je masovni program amnestije koji bi, prema procjenama, mogao omogućiti da oko 500.000 useljenika podnese zahtjev za legalni status.
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Više od 3000 ljudi umrlo je 2025. pokušavajući doći do Kanarskih otoka, često u improviziranim čamcima, prema podacima nevladine organizacije Caminando Fronteras.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Sancheza neki u inozemstvu hvale zbog kritiziranja Trumpa, ali kod kuće je pod velikim pritiskom zbog niza optužbi za korupciju protiv njegove stranke.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Lav i njegova pratnja poletjeli su s rimske zračne luke Fiumicino nedugo nakon 8 sati ujutro prema Madridu, gdje će se sastati sa španjolskim kraljem Felipeom i kraljicom Letizijom prije nego što će se obratiti diplomatima i civilnim čelnicima. Po dolasku, njegov je zrakoplov iznad pilotske kabine nosio zastave Vatikana i Španjolske.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Kasnije u subotu, Papa će se susresti s mladima na trgu ispred stadiona Santiago Bernabeu, doma nogometnog kluba Real Madrid, te posjetiti katoličku dobrotvornu organizaciju za beskućnike.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto ALESSANDRA TARANTINO/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Foto Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Foto Simone Risoluti/REUTERS
Foto Simone Risoluti/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS