FOTO Papa stigao u Španjolsku: Susrest će se s migrantima koji su riskirali život za Europu

Lav i njegova pratnja poletjeli su s rimske zračne luke Fiumicino nedugo nakon 8 sati ujutro prema Madridu, gdje će se sastati sa španjolskim kraljem Felipeom i kraljicom Letizijom prije nego što će se obratiti diplomatima i civilnim čelnicima. Po dolasku, njegov je zrakoplov iznad pilotske kabine nosio zastave Vatikana i Španjolske. | Foto: YARA NARDI/REUTERS