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Nakon kritika Trumpa

FOTO Papa stigao u Španjolsku: Susrest će se s migrantima koji su riskirali život za Europu

Papa Lav stigao je u subotu u Španjolsku u jednotjedni posjet, svoj prvi posjet nekoj zemlji EU-a izvan Italije, gdje će otvoriti novi toranj u poznatoj barcelonskoj bazilici Sagrada Familia i susresti se s migrantima koji su riskirali živote prelazeći opasne vode Atlantskog oceana kako bi stigli do Europe.
Pope Leo XIV visits Spain
Očekuje se da će prvi američki poglavar Katoličke Crkve privući velik broj ljudi na putovanju od 6. do 12. lipnja, koje uključuje i posjete Madridu, samostanu Montserrat i Kanarskim otocima, španjolskom arhipelagu uz zapadnu obalu Afrike. | Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
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Očekuje se da će prvi američki poglavar Katoličke Crkve privući velik broj ljudi na putovanju od 6. do 12. lipnja, koje uključuje i posjete Madridu, samostanu Montserrat i Kanarskim otocima, španjolskom arhipelagu uz zapadnu obalu Afrike. | Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
Komentari 2

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