FOTO Pas čekao vlasnika ispred riječke onkologije: 'Ne zna što je bolest, ali zna što je ljubav...'

Da je pas čovjekov najbolji prijatelj dokazalo se bezbroj puta na bezboj načina, a dirljiv prizor kojeg je ispred vrata Klinike za tumore u KBC-u Rijeka snimila Udruga Srce za nju, samo je još jedna potvrda kako je ova plemenita kućna životinja za svog vlasnika spremna učiniti apsolutno sve.

- Riječ je o psu čiji vlasnik redovito odlazi na radioterapije u navedenu kliniku, a on redovito vjerno prati. Budući da ne može ući, strpljivo i pristojno čaka ispred vrata. Tako je bilo i neki dan kada se slatki psić smjestio pred staklenim vratima pogleda uprtog u kliniku. Na ulazu mu je toplim glasom rečeno - izvoli čekati. Vlasnik je potom pitao hoće li nam smetati? Naravno da neće. Neznajući što se događa unutra, ne poznavajući medicinske pojmove ni ozbiljnost dijagnoze, mirno je sjedio i čekao. Ono što je znao i što mu je jedino bilo bitno je da je njegov vlasnik unutra i da će čekati koliko god treba. Mi smo ga u jednom trenu pozvale da nam dođe bliže, no on nas je nonšalatno pogledao, okrenuo glavu i nastavio svojim 'poslom'. Ništa osim povratka vlasnika mu nije bilo bitno. To je ljubav koja se ne može objasniti riječima, odanost koja nas uči što znači biti tu - kaže nam predsjednica navedene udruge Katarina Kukolj.

Foto: Udruga Srce za nju/Facebook

Nju i kolegice iz udruge prizor je toliko dirnuo te potakao da u sklopu svojih mnogobrojnih programa i radionica koje nude svojim oboljelim korisnicama, uvrste i novi program koji će se baviti utjecajem životinja na pacijente i njihovom koristi udruzi i društvu.

- Utjecaj životinja na život oboljelih je enorman i to se ne smije zanemariti, dapače, treba se što više isticati. Stoga, planiramo novi projekt u kojem će nam ta tema biti u fokusu. Ovakvi prizori daju nam tisuću stvari za razmišljati. Nama ljudima se uvijek negdje žuri, a psi su, u moru mnogobrojnih plemenitih stvari koje čine za čovjeka, tu i da nas uče strpljenju i ljubavi - ističe Kukolj, koja je s devet prijateljica prije tri godine osnovala 1. udrugu u Hrvatskoj čije članice i volonteri svakodnevno osobno prevoze oboljele žene na terapije i preglede.

No, to je samo jedna od besplatnih usluga koje nude, a koje podupire i financira Grad Rijeka.

- Sve naše usluge su besplatne. Vozimo oboljele žene u bolnicu, ali i gdje god drugdje treba. Imajte na umu da naše korisnice uglavnom nisu žene koje imaju novaca ili partnere i obitelj, već su ostavljene da same u svojoj tišini prolaze najteže trenutke, neke od njih samohrane majke. Mi im odlazimo u ljekarne, donosimo kruh, brinemo da svaki blagdan prođe kako spada, punimo frižidere, rješavamo uputnice i narudžbe za preglede, vodimo na vađenje krvi, CT preglede, organiziramo smještaj ako dolaze iz drugih krajeva, ali što je njima najvažnije - pružamo toplu riječ, podršku, suosječanje i družimo se. Ženama u takvim situacijam to neizmjerno znači, a nama su srca puna kad možemo pomoći. Imamo jako puno volontera, od kojih su mnogi studenti medicine i partner smo navedene klinike koja broji mnoge liječnike s kojima uspješno surađujemo i koji su nam velika podrška - objašnjava Kukolj koja je nekad davno, dodaje, imala tisući želja, a danas samo jednu - zdravlje za sve!

- Zastanimo na trenutak. Pogledajmo fotografiju i zapitajmo se, jesmo li mi tako vjerni onima koje volimo? Jedan trenutak, a u njemu cijeli život - zaključuje Kukolj o fotografiji koja svjedoči o odanosti koja ne poznaje granice, a koju u mnogim slučajevima ne poznaje čovjek.