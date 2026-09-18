FOTO PAZI KAKO GLASAŠ Rusi izlaze na parlamentarne izbore. Pogledajte scene s birališta...

Jedinstvena Rusija, koja je na vlasti više od 20 godina, očekuje dvotrećinsku većinu unatoč teškoj gospodarskoj krizi, zamoru od rata i nezadovoljstvu javnosti. Među stranačkim kandidatima su i deseci ratnih veterana. Nakon što je iz izborne utrke isključena antiratna stranka Jabloko, na glasačkim listićima naći će se ukupno deset stranaka lojalnih Kremlju koje podržavaju rat. Pravo glasa ima više od 110 milijuna Rusa, koji biraju 450 zastupnika u ruskom parlamentu, odnosno Državnoj dumi u Moskvi. | Foto: Alexander Ermochenko