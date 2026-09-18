FOTO PAZI KAKO GLASAŠ Rusi izlaze na parlamentarne izbore. Pogledajte scene s birališta...
U Rusiji se od petka do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija. Izbori se održavaju i u ilegalno okupiranim dijelovima Ukrajine, na terenu je vojska s teškim naoružanjem...
U Rusiji se od petka do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija.
| Foto: Alexander Ermochenko