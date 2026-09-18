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VOJSKA, NAORUŽANJE I 'DEMOKRACIJA'

FOTO PAZI KAKO GLASAŠ Rusi izlaze na parlamentarne izbore. Pogledajte scene s birališta...

U Rusiji se od petka do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija. Izbori se održavaju i u ilegalno okupiranim dijelovima Ukrajine, na terenu je vojska s teškim naoružanjem...
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Vote at Russia's parliamentary elections in Donetsk
U Rusiji se od petka do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija. | Foto: Alexander Ermochenko
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U Rusiji se od petka do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija. | Foto: Alexander Ermochenko
Komentari 13

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