Obavijesti

Galerija

Komentari 45
MAŠTOVITI OUTFITI

FOTO Penisi, vilenjaci, šljokice: Pogledajte modu Zagreb pridea

Zagreb Pride protekao je u subotu uz poruke inkluzivnosti, ali i upozorenja organizatora da, unatoč zakonskim pomacima, LGBT zajednica još nije ostvarila potpunu ravnopravnost u fokus stavivši pitanje posvajanja, položaj trans, nebinarnih i interspolnih osoba te poručili: Naše obitelji su obitelji. A kakvi su bili outfiti? Zavirite u galeriju!
U Zagrebu održana 25. Povorka ponosa
Foto Josip Regovic/PIXSELL
1/101
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 45

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026