FOTO Pijan izletio kraj Zeline pa rušio sve pred sobom: Pokosio stupove i znakove Mercedesom

Pijani vozač (32) u Donjoj Zelini izazvao je prometnu nesreću nakon što je izgubio nadzor nad automobilom, sletio s ceste i pritom srušio dva stupa te tri prometna znaka.

Foto: puz

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 20.20 sati na državnoj cesti D-3. Policija je očevidom utvrdila da 32-godišnjak nije prilagodio brzinu zavoju i stanju ceste pa je automobilom sletio na meki teren i udario u stup. Zatim je nastavio nekontrolirano voziti, udario u još jedan stup koji je završio u odvodnom kanalu, potom pokosio tri prometna znaka te se kroz odvodni kanal vratio na cestu, gdje se zaustavio.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a policija je utvrdila da je vozač imao 1,69 promila alkohola u krvi te nije koristio sigurnosni pojas.

Foto: puz

Policajci su ga uhitili i priveli nakon što se otrijeznio, a potom je izveden pred Općinski sud u Sesvetama. Policija je tražila novčanu kaznu od 1.710 eura i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

Sud ga je proglasio krivim, izrekao mu novčanu kaznu od 1.710 eura te jednogodišnju zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije.