Piše 24sata,
FOTO Pijana izletjela s ceste i isprevrtala se kod Daruvara, suputnica ima teške ozljede
Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Vozačica i troje suputnika su prošli bez ozljeda, dok je 44-godišnja suputnica zadobila teške tjelesne ozljede te je po djelatnicima Hitne medicinske pomoći prevezena u bjelovarsku bolnicu.

U srijedu, 21. siječnja, oko 22.20 sati, došlo je do prometne nesreće u Velikoj Barni u kojoj je teško ozlijeđena suputnica u osobnom vozilu. Nesreći su 'kumovali' alkohol i neprilagođena brzina, automobil je završio na krovu...

Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

- 42-godišnja vozačica pod utjecajem alkohola upravljala je osobnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka kroz Veliku Barnu u smjeru Velikog Grđevca. Zbog neprilagođene brzine u lijevom zavoju je izgubila kontrolu nad vozilom. Zahvatila je bankinu, vozilom se nastavila kretati putnim jarkom a zatim je vozilo prednjim dijelom udarilo u zemljani most. Od udarca je došlo do rotacije vozila u zraku te se vozilo zaustavilo na krovu- prednjim dijelom u putnom jarku, a stražnjim dijelom na cesti - pišu iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Vozačica i troje suputnika su prošli bez ozljeda, dok je 44-godišnja suputnica zadobila teške tjelesne ozljede te je po djelatnicima Hitne medicinske pomoći prevezena u bjelovarsku bolnicu.

Alkotestiranjem je kod 42-godišnje vozačice utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,39 g/kg.

Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

- Alkohol i brzina znatno povećavaju rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Ne vozite pod utjecajem alkohola i uvijek prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Jedna loša odluka može trajno promijeniti više života - apeliraju iz policije na javnost.
 

