FOTO Plenković bio na obljetnici HDZ-a u Šibeniku: Pjevala im je klapa, a evo tko je sve došao...

Domaćini, šibenski gradonačelnik Željko Burić, župan Paško Rakić i predsjednik gradskog HDZ-a Zvonimir Štrkalj, u svojim su se govorima prisjetili početaka stranke, ali i naglasili uspjehe ostvarene u posljednjem desetljeću, ističući snažnu vertikalu vlasti kao ključ razvoja grada i županije
U svečanom ozračju Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, vladajuća stranka u petak je obilježila 36. obljetnicu osnutka gradske i županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
U svečanom ozračju Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, vladajuća stranka u petak je obilježila 36. obljetnicu osnutka gradske i županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice. |
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
U svečanom ozračju Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, vladajuća stranka u petak je obilježila 36. obljetnicu osnutka gradske i županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Proslavu je svojim dolaskom uveličao i predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković, koji je u Krešimirov grad stigao u pratnji visokih stranačkih dužnosnika, a dvoranu su do posljednjeg mjesta ispunili članovi i simpatizeri.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Domaćini, šibenski gradonačelnik Željko Burić, župan Paško Rakić i predsjednik gradskog HDZ-a Zvonimir Štrkalj, u svojim su se govorima prisjetili početaka stranke, ali i naglasili uspjehe ostvarene u posljednjem desetljeću, ističući snažnu vertikalu vlasti kao ključ razvoja grada i županije.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Gradonačelnik Željko Burić, koji je u svom četvrtom uzastopnom mandatu, istaknuo je kontinuitet vlasti kao presedan u novijoj šibenskoj povijesti. Ustvrdio je kako je HDZ najzaslužniji za stvaranje samostalne države te da je u Šibeniku ispunio ključno obećanje dano građanima.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
- Ne samo da smo u 13 godina ostvarili, ali zaista i doslovno, sve ono što smo ljudima obećali, a obećali smo u prvom redu, i neću nabrajati projekte, da ćemo Šibenčankama i Šibenčanima promijeniti percepciju o vlastitom gradu. To smo i napravili. Danas se Šibenčani ponose svojim gradom, bez srama kažu da potiču ili dolaze iz Šibenika - poručio je Burić, dodavši kako su uspjesi ostvareni ponajviše zahvaljujući potpori Vlade.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Njegove riječi nadopunio je i Zvonimir Štrkalj, predsjednik šibenskog HDZ-a, podsjetivši na uvjerljivu pobjedu na posljednjim lokalnim izborima.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
- Izrazit ću se malo bahato da smo pomeli na tim izborima. Osvojili smo većinu u Gradskom vijeću zajedno sa svojim partnerima i četvrti mandat za gradonačelnika. To nam daje vjetar u leđa za daljnji rast i razvoj Šibenika, koji se odvija velikom brzinom - kazao je Štrkalj.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić održao je emotivan govor, prisjetivši se zanosa koji je vladao u vrijeme osnivanja stranke, kada je bio devetogodišnji dječak. Posebnu zahvalu uputio je utemeljiteljima i braniteljima.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
- Ovo je mjesto i vrijeme za zahvaliti se iskreno i duboko se nakloniti prvenstveno svim utemeljiteljima Hrvatske demokratske zajednice, koji su, ne štedeći ni sigurnost sebe ni svojih obitelji, stali na branik naše domovine. Zahvaljujući njima danas živimo u miru i slobodi - rekao je Rakić, pozvavši na jedinstvo i ispravno iskazivanje domoljublja.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Posljednji se okupljenima obratio predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je posebno pozdravio stranačke kolege iz susjedne Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije, naglasivši kako je to snaga devete izborne jedinice. Govor je posvetio aktualnim globalnim izazovima, od ratova do energetske krize, poručivši kako Vlada ima odgovor na sve prijetnje.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
- Okolnosti se mijenjaju, cijena nafte raste, cijena plina raste i sve to prijeti da se prelije i na cijene naših redovitih troškova. Hrvatska Vlada ima dovoljno iskustva, snage i znanja da reagira pravovremeno i osigura da se taj vanjski šok ne prelije na naše građane. Politika HDZ-a je zaštititi hrvatskog čovjeka i hrvatske obitelji - naglasio je Plenković.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Proslavu, koja je okupila i brojne saborske zastupnike te predstavnike lokalne vlasti, uveličala je i pjesma klape, a druženje stranačkih kolega nastavilo se i nakon službenog dijela programa.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL