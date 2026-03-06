FOTO Plenković bio na obljetnici HDZ-a u Šibeniku: Pjevala im je klapa, a evo tko je sve došao...

​- Ne samo da smo u 13 godina ostvarili, ali zaista i doslovno, sve ono što smo ljudima obećali, a obećali smo u prvom redu, i neću nabrajati projekte, da ćemo Šibenčankama i Šibenčanima promijeniti percepciju o vlastitom gradu. To smo i napravili. Danas se Šibenčani ponose svojim gradom, bez srama kažu da potiču ili dolaze iz Šibenika - poručio je Burić, dodavši kako su uspjesi ostvareni ponajviše zahvaljujući potpori Vlade. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL