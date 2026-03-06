Obavijesti

36. OBLJETNICA OSNUTKA

FOTO Plenković bio na obljetnici HDZ-a u Šibeniku: Pjevala im je klapa, a evo tko je sve došao...

Domaćini, šibenski gradonačelnik Željko Burić, župan Paško Rakić i predsjednik gradskog HDZ-a Zvonimir Štrkalj, u svojim su se govorima prisjetili početaka stranke, ali i naglasili uspjehe ostvarene u posljednjem desetljeću, ističući snažnu vertikalu vlasti kao ključ razvoja grada i županije
Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković sudjeluje na obljetnici HDZ-a u Šibeniku
U svečanom ozračju Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, vladajuća stranka u petak je obilježila 36. obljetnicu osnutka gradske i županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
