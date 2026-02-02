DRUŽENJE U BANSKIM DVORIMA FOTO Plenković dobio dres s potpisima rukometaša: Uživajte danas. Uvijek razveselite narod

Hrvatski rukometni reprezentativci koji su na Euru osvojili brončanu medalju stigli su u ponedjeljak u 12:30 na prijem kod premijera Andreja Plenkovića u Banske dvore. Plenković im je čestitao na uspjehu, a oni su mu na kraju druženja poklonili dres s potpisima svih reprezentativaca... " Uvijek razveselite cijeli narod, zato je red da se mi odužimo vama. Veselim se da će se organizirati doček, to je ono što vi zaslužujete. Veselimo se novim okupljanjima i uspjesima", kazao je Plenković rukometašima.