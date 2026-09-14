FOTO Plenković primio hrvatske taekwondoiste: Pogledajte tko je sve stigao u Banske dvore

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak je u Banskim dvorima primio izaslanstvo Hrvatskog taekwondo saveza (HTS) i tom prilikom je istaknuo da je to "najtrofejniji individualni olimpijski sport u Hrvatskoj".
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U izaslanstvu HTS-a su bili predsjednik dr. Dragan Primorac, dopredsjednik Nikola Pemper i glavni tajnik Petar Josipović te hrvatski reprezentativci i reprezentativke, koji su ove godine ostvarili zapažene rezultate na najvećim međunarodnim natjecanjima.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U izaslanstvu HTS-a su bili predsjednik dr. Dragan Primorac, dopredsjednik Nikola Pemper i glavni tajnik Petar Josipović te hrvatski reprezentativci i reprezentativke, koji su ove godine ostvarili zapažene rezultate na najvećim međunarodnim natjecanjima. |
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U izaslanstvu HTS-a su bili predsjednik dr. Dragan Primorac, dopredsjednik Nikola Pemper i glavni tajnik Petar Josipović te hrvatski reprezentativci i reprezentativke, koji su ove godine ostvarili zapažene rezultate na najvećim međunarodnim natjecanjima.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Uz predsjednika Vlade, prijamu je nazočio i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Premijer Plenković je u obraćanju govorio o potpori Vlade hrvatskom sportu, navodeći kako nerijetko kažu da su "sportska Vlada“, jer je upravo sport dao snažan doprinos pozicioniranju Hrvatske na međunarodnoj razini.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Posebno je istaknuo važnost sporta za mlade, koji kroz sport kroče u ozbiljan profesionalni život na zdravim temeljima.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina čestitao je sportašima i Savezu na kontinuitetu u ostvarivanju vrhunskih rezultata i sustavnom radu.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U delegaciji HTS-a su bili sportaši koji su tijekom godine ostvarili značajne uspjehe, osvojivši 13 medalja na velikim natjecanjima u svega nekoliko mjeseci, na Europskom prvenstvu, Svjetskom prvenstvu za žene, Mediteranskim igrama i nedavno održanom Grand Prixu.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Upravo je predsjednik HTS-a dr. Primorac u svom govoru skrenuo pozornost na fantastičan niz rezultata te na status tekvondoa kao najtrofejnijeg pojedinačnog olimpijskog sporta u Hrvatskoj, a posebno je istaknuo podatak o čak šest medalja osvojenih na olimpijskim igrama.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U ime sportaša okupljenima se obratio hrvatski reprezentativac Ivan Šapina, koji se zahvalio na podršci Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu turizma i sporta i Hrvatskom taekwondo savezu.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL