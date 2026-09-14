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Zlatni hrvatski taekwondoisti

FOTO Plenković primio hrvatske taekwondoiste: Pogledajte tko je sve stigao u Banske dvore

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak je u Banskim dvorima primio izaslanstvo Hrvatskog taekwondo saveza (HTS) i tom prilikom je istaknuo da je to "najtrofejniji individualni olimpijski sport u Hrvatskoj".
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Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je izaslanstvo Hrvatskog taekwondo saveza
U izaslanstvu HTS-a su bili predsjednik dr. Dragan Primorac, dopredsjednik Nikola Pemper i glavni tajnik Petar Josipović te hrvatski reprezentativci i reprezentativke, koji su ove godine ostvarili zapažene rezultate na najvećim međunarodnim natjecanjima. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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U izaslanstvu HTS-a su bili predsjednik dr. Dragan Primorac, dopredsjednik Nikola Pemper i glavni tajnik Petar Josipović te hrvatski reprezentativci i reprezentativke, koji su ove godine ostvarili zapažene rezultate na najvećim međunarodnim natjecanjima. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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