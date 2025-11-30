Obavijesti

GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
Zagreb: Nova regulacija prometa na križanju Savske i Slavonske ulice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sukladno najavi, Grad Zagreb završio je radove na izgradnji premosnice na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika koja je jutros u 7 sati puštena u promet uz novu privremenu regulaciju prometa. Izgradnjom premosnice ponovno je uspostavljen dvosmjeran promet u dvije trake i u smjeru istok-zapad i u smjeru zapad-istok koji će biti u funkciji do ponovnog puštanja u promet podvožnjaka Slavonska-Savska.

Na ovaj način će se podići protočnost prometa na oko dvije trećine kapaciteta prije požara nebodera Vjesnik u smjeru s istoka prema zapadu i sa zapada prema istoku.

- Rezultat je to rada i sinergije svih gradskih službi i Policijske uprave zagrebačke, koje su zajedničkim snagama omogućile da se radovi odvijaju brzo, sigurno i koordinirano. Ugrađeno je oko 3000 m² nove ceste, postavljeno je stotinjak novih prometnih znakova i ploča, više od 300 metara montažnih rubnjaka za dodatnu sigurnost i jasnu podjelu prometnih traka, dok su tri raskrižja dobila nove signalne planove kako bi se osigurala što bolja protočnost prometa. Uz to, iscrtano je i oko 5 km linija vođenja prometa u sklopu privremene regulacije prometa - navode iz Grada.

Zagreb: Nova regulacija prometa na križanju Savske i Slavonske ulice Zagreb: Nova regulacija prometa na križanju Savske i Slavonske ulice Zagreb: Nova regulacija prometa na križanju Savske i Slavonske ulice
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Promijenili rad semafora, i dodali novi dio ceste

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se osigurala odgovarajuća protočnost prometa u smjeru istok-zapad, na raskrižju kod Vjesnika nisu dozvoljena lijeva skretanja. Zbog toga su modificirana raskrižja Slavonska - Marohnićeva, Marohnićeva - Prisavlje, Prisavlje - Savska kao i dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske, a izmijenjen je i rad semafora u široj zoni kako bi se u što većoj mjeri osigurala protočnost prometa.


Vozačima osobnih vozila savjetujemo korištenje navigacijskih aplikacija te obraćanje posebne pozornosti na znakove i prometnu signalizaciju.

Više detalja o novoj privremenoj regulaciji prometa oko nebodera Vjesnik dostupno je na stranici regulacije.zagreb.hr.

