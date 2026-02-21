Obavijesti

TISUĆE PROSVJEDNIKA U ZAGREBU

FOTO Pobuna protiv pilića u Sisku. Stigao i Miro Bulj, nose se poruke: Ne želimo klaonice!

Prosvjed je podržalo više od 150 organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa s područja cijele Hrvatske i veliki broj međunarodnih organizacija", poruka je organizatora. Više od tisuću prosvjednika hodalo je niz Tomislavac prema Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, gdje je organiziran program. Na prosvjedu je i gradonačelnik Sinja Miro Bulj
Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji
Više tisuća prosvjednika okupilo se u subotu na prosvjedu protiv farme i klaonice pilića koje ukrajinski investitor želi izgraditi u okolici Siska, poručujući da su protiv megaprojekta koji može uništiti cijelu županiju te da žele zaštitu ljudi, okoliša i životinja. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
