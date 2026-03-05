Obavijesti

Galerija

Komentari 1
'DVIJE SJEDNICE'

FOTO Počeo najvažniji politički događaj godine u Kini: Cijeli državni vrh na jednom mjestu

U Velikoj dvorani naroda u Pekingu u srijedu je otvorena četvrta sjednica 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konzultativne konferencije (CPPCC), čime je započeo najvažniji godišnji politički događaj u Kini, poznat kao "Dvije sjednice". Otvaranju je prisustvovao cjelokupan državni i partijski vrh, uključujući predsjednika Xi Jinpinga, premijera Li Qianga i druge visoke dužnosnike, idućih tjedan dana donosit će se važne odluke...
China's NPC opening session at the Great Hall of the People, in Beijing
Foto GO NAKAMURA/REUTERS
1/48
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026