FOTO Počeo najvažniji politički događaj godine u Kini: Cijeli državni vrh na jednom mjestu
U Velikoj dvorani naroda u Pekingu u srijedu je otvorena četvrta sjednica 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konzultativne konferencije (CPPCC), čime je započeo najvažniji godišnji politički događaj u Kini, poznat kao "Dvije sjednice". Otvaranju je prisustvovao cjelokupan državni i partijski vrh, uključujući predsjednika Xi Jinpinga, premijera Li Qianga i druge visoke dužnosnike, idućih tjedan dana donosit će se važne odluke...