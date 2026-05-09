ZAPALJENI TRNJANSKI KRESOVI Upali prosvjednici, uhićeno više ljudi. Pogledajte kako je bilo...

Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, Trnjanski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu na manifestaciji pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u povodu obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom
Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, Trnjanski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu na manifestaciji pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u povodu obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, Trnjanski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu na manifestaciji pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u povodu obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom. |
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, Trnjanski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu na manifestaciji pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u povodu obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
U proglasu koji je pročitan na skupu, Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) poručila je da se 8. svibnja slavi dan kada su partizanske jedinice istjerale ustaški režim i naciste.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"Bio je to grad straha, gladi i terora. Danas nismo ovdje samo da zahvalimo osloboditeljima, nego da se zajedno odupremo današnjim fašistima", istaknuto je.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Organizatori su upozorili na, kako su naveli, rastući revizionizam, normalizaciju ustaškog pozdrava "Za dom spremni" te "huškačku retoriku prema Srbima, Romima, Židovima, ženama i transrodnim osobama".
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Kritizirali su vlast predvođenu premijerom Andrejem Plenkovićem zbog, kako tvrde, podrške izraelskoj politici prema Gazi i američkom imperijalizmu te uvođenja vojnog roka. Proglas je završio uzvikom: "Smrt fašizmu, sloboda narodu!"
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
"Dobivamo jako puno prijetnji na društvenim mrežama, i kao pojedinci i kao udruga", rekla je za Hinu Franka de Syo, jedna od organizatorica događaja i članica inicijativa MAZ koja to pripisuje "strašnoj retorici nasilja u javnom prostoru".
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"To je samo dio rastućeg fašizma na koji se referiramo kad nas pitaju "Gdje vi to vidite, taj fašizam? Došli su i fizički prijetiti na skup", kazala je. Kako dodaje, cilj udruge je održavati prostor "slobode, solidarnosti, otvorenog društva", kao i sjećanje na "najslavniji dio zagrebačke prošlosti".
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Odgovarajući na motivaciju prosvjednika, koji su svoj dolazak opravdali riječima da skup veliča "totalitaristički režim i simbole protiv kojih su se borili u Domovinskom ratu", organizatorica kaže da to ne može biti dalje od istine.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"Vrijednosti Domovinskog rata ne bi bilo da nije s dolaskom partizana uspostavljena slobodna Hrvatska i srušena ustaška i nacistička vlast u Hrvatskoj", rekla je.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Manifestaciji je nazočilo više tisuća građana, a tijekom održavanja bila je pod budnim okom pripadnika specijalne i interventne policije te su, prema trenutnim informacijama, tri osobe uhićene.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na mjesto održavanja tijekom poslijepodneva stigla je skupina prosvjednika, među kojima su bili i veterani Domovinskog rata, a između njih i sudionika manifestacije bila je raspoređena policija te postavljena zaštitna ograda. "Ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička” te "Zapamtite Vukovar, neki su od transparenata koje su nosili prosvjednici.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Protivnici Trnjanskih kresova izvikivali su i pogrde upućene gradskoj vlasti i stranci Možemo!, među njima poimence navodeći koordinatoricu stranke, saborsku zastupnicu Sandru Benčić.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Neslaganje s paljenjem Trnjanskih kresova na Savski nasip došli su izraziti i članovi Domovinskog pokreta, predvođeni saborskim zastupnikom Tomislavom Josićem.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"Nije mi jasno da mi 90 godina nakon Drugog svjetskog rata i danas pričamo o Drugom svjetskom ratu. Mene ne zanima Drugi svjetski rat. Za mene je domovina nastala u Domovinskom ratu", rekao je Josić te dodao da bi manifestaciju trebalo zabraniti.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"Ja sam se 1991. borio protiv JNA i jugoslavenske zastave i ne volim kada netko veliča JNA ...ne volim igdje vidjeti jugoslavenskog vojnika niti jugoslavensku zastavu, to je za mene čisto jugoslavenstvo", rekao je Josić novinarima.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Trnjanske kresove organizirala je Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem (SNV) i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradske skupštine i Vijeća gradske četvrti Trnje.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Okupljanje je posvećeno 8. svibnju 1945., kada su partizanske jedinice ušle u Zagreb i oslobodile ga od ustaškog i nacističkog režima
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Gradonačelnik Tomislav Tomašević u izjavi novinarima podsjetio je da su Trnjanski kresovi kao tradicija obnovljeni prije 12 godina, a ne za vrijeme njegova mandata.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"To je bilo sedam godina prije nego što sam uopće postao gradonačelnik i nije bilo godinama nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Ja pitam zašto?", rekao je.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL