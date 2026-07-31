FOTO Pogledajte dramatične prizore buktinje u Prgometu

- Izbio je požar kod Prapatnice, dim ide visoko, gust je i crn. Osjeti se smrad dima, pepeo pada. Čujemo i sirene i kanadere kako nadlijeću. Dim se vidi s autoceste A1. Vidjeli smo da je i policija stigla - kaže nam čitateljica. | Foto: Čitatelj 24sata