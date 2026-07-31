FOTO Pogledajte dramatične prizore buktinje u Prgometu

Izbio je veliki požar na deponiju komunalnog otpada Adriatic - Blizna u naselju Labin Dalmatinski u općini Prgomet u petak oko 19 sati. Na terenu je oko 13 vozila i 30 vatrogasaca, pomažu i dva kanadera, a požar još uvijek nije pod kontrolom.
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Nasreću, vatra se nije proširila izvan granica deponija, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije, Ivan Kovačević.
| Foto: Čitatelj 24sata
Nasreću, vatra se nije proširila izvan granica deponija, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije, Ivan Kovačević. |
Foto: Čitatelj 24sata
Nasreću, vatra se nije proširila izvan granica deponija, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije, Ivan Kovačević.
| Foto: Čitatelj 24sata
- Izbio je požar kod Prapatnice, dim ide visoko, gust je i crn. Osjeti se smrad dima, pepeo pada. Čujemo i sirene i kanadere kako nadlijeću. Dim se vidi s autoceste A1. Vidjeli smo da je i policija stigla - kaže nam čitateljica.
| Foto: Čitatelj 24sata
Na terenu su i vatrogasci iz Trogira i Kaštela te pomažu u gašenju požara.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Hrvatska vatrogasna zajednica
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata