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POŽAR DEPONIJA

FOTO Pogledajte dramatične prizore buktinje u Prgometu

Izbio je veliki požar na deponiju komunalnog otpada Adriatic - Blizna u naselju Labin Dalmatinski u općini Prgomet u petak oko 19 sati. Na terenu je oko 13 vozila i 30 vatrogasaca, pomažu i dva kanadera, a požar još uvijek nije pod kontrolom.
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FOTO Pogledajte dramatične prizore buktinje u Prgometu
Nasreću, vatra se nije proširila izvan granica deponija, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije, Ivan Kovačević. | Foto: Čitatelj 24sata
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Nasreću, vatra se nije proširila izvan granica deponija, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije, Ivan Kovačević. | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 2

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