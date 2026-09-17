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FOTO Pogledajte olujnu grdosiju od oblaka na nebu iznad Umaga

Piše Iva Tomas,
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FOTO Pogledajte olujnu grdosiju od oblaka na nebu iznad Umaga
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Foto: Čitatelj 24sata
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Topli zrak tada brzo raste, hladi se i kondenzira, stvarajući prepoznatljivi niski oblak u obliku police

Impresivan shelf cloud, odnosno olujna oblačna polica, formirao se iznad Umaga u četvrtak prijepodne. Shelf cloud je vrsta oblaka koja se često pojavljuje na prednjem dijelu olujnog sustava i može najaviti naglu promjenu vremena. Za riječku regiju i Istru Državni hidrometeorološki zavod je izdao narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, dok je za zapadnu obalu Istre DHMZ izdao žuto upozorenje za pojačanu buru. Udari vjetra ići će čak do 75 km/h.

Foto: Čitatelj 24sata
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Ovaj oblak nastaje kao nusproizvod snažnih grmljavinskih oluja, najčešće iz masivnih kumulonimbusa. Jaka kiša ili tuča povlače hladan i gust zrak prema tlu, gdje se on naglo širi i podvlači pod topli, vlažni zrak. Topli zrak tada brzo raste, hladi se i kondenzira, stvarajući prepoznatljivi niski oblak u obliku police.
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