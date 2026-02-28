Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima
ZATVORILI ZRAČNI PROSTOR
FOTO Pogledajte kako izgleda nebo iznad Irana nakon napada
Izrael je u subotu ujutro napao Iran, potvrdio je izraelski ministar obrane Israel Katz, koji je proglasio izvanredno stanje na teritoriju cijele zemlje. Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima.
Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, izvještava da je i iranski zračni prostor zatvoren. Na stranici Flight Radar može se vidjeti kako su zatvorili svoje zračne prostore.
