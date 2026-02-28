Obavijesti

News

Komentari 4
ZATVORILI ZRAČNI PROSTOR

FOTO Pogledajte kako izgleda nebo iznad Irana nakon napada

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Pogledajte kako izgleda nebo iznad Irana nakon napada
30
Foto: Flight Radar

Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima

Admiral

Izrael je u subotu ujutro napao Iran, potvrdio je izraelski ministar obrane Israel Katz, koji je proglasio izvanredno stanje na teritoriju cijele zemlje. Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima.

Foto: Flight Radar

Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, izvještava da je i iranski zračni prostor zatvoren. Na stranici Flight Radar može se vidjeti kako su zatvorili svoje zračne prostore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Izrael i SAD napali Iran! Ovi su žestoko uzvratili! Eksplozije u Bahreinu, Kataru, Dubaiju...
ESKALACIJA

Izrael i SAD napali Iran! Ovi su žestoko uzvratili! Eksplozije u Bahreinu, Kataru, Dubaiju...

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...
EKSKLUZIVNO

Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...

Čelnik Siska je poslao dokaze koje objavljujemo i po kojima tvornica nije u skladu s prostornim planom iako je njegova prethodnica izdala suprotnu potvrdu. Ministarstvo će zbog toga srušiti ključni dokument za investiciju
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
NA ZEBRI

Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026