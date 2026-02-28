FOTO Pogledajte kako izgleda nebo iznad Irana nakon napada

Izrael je u subotu ujutro napao Iran, potvrdio je izraelski ministar obrane Israel Katz, koji je proglasio izvanredno stanje na teritoriju cijele zemlje. Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima.

Foto: Flight Radar

Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, izvještava da je i iranski zračni prostor zatvoren. Na stranici Flight Radar može se vidjeti kako su zatvorili svoje zračne prostore.