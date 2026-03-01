FOTO Pogledajte kako izgleda nebo nad Bliskim istokom. Otkazani su letovi, ljudi u panici

Zrakoplovne tvrtke nastavile su u nedjelju izbjegavati velike dijelove Bliskog istoka nakon američkih napada na iranska nuklearna postrojenja, prema stranici za praćenje letova FlightRadar24, a promet zaobilazi zračni prostor u regiji zbog uzajamnih raketnih napada Izraela i Irana.

Foto: Flight Radar

Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku zračna luka Dubai i čitava regija Bliskog istoka doživljavaju veliku zračnu krizu s masovnim otkazima letova što stvara veliku neizvjesnost za putnike i aviokompanije. Stotine tisuća putnika zaglavljeno je u Dubaiju, a obustava letova stvara kaos na aerodromima i među zračnim prijevoznicima. Na društvenim mrežama u grupama sa savjetima za putovanja dosta Hrvata piše kako su im otkazani letovi za Dubai, dok neki pišu da su "zapeli u Dubaiju".

Za vrijeme iranskih napada na lokacije diljem arapskih država Perzijskog zaljeva oštećena je međunarodna zračna luka u Dubaiju. Četiri osobe su ozlijeđene. Zračna luka Dubai International Airport (DXB) jedna je od najprometnijih svjetskih zračnih čvorišta s drugim velikim zračnim lukama na Bliskom istoku te doživljava ozbiljne poremećaje i prekide u prometu zbog međunarodne vojne eskalacije između SAD-a, Izraela i Irana.

Nakon što su u subotu SAD i Izrael pokrenule niz zračnih udara na Iran, nije se dugo čekalo na iranske raketne i proturaketne odgovore zbog čega su brojne države Bliskog istoka uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Iran, Irak, Izrael, Katar, Bahrein i Kuvajt zatvorile ili ozbiljno ograničile svoj zračni prostor, što se može vidjeti i na aplikaciji Flight Radar koja u realnom vremenu prikazuje stanje u zračnom prometu.

Zatvaranja su uzrokovala da nebo iznad ovih zemalja postane gotovo potpuno prazno, a zrakoplovne rute koje normalno prolaze kroz regiju postaju neupotrebljive iz sigurnosnih razloga.

Zrakoplovne kompanije masovno otkazuju letove

Sve operacije zrakoplovnih kompanija u Dubaiju i okolnim zračnim lukama su prekinute, uključujući Emirates i FlyDubai, koji su suspendirali sve polaske i dolaske. Etihad Airways je također obustavio letove iz Abu Dhabija, s privremenom suspenzijom polazaka i dolazaka sve do ranih jutarnjih sati 2. ožujka 2026.

Mnogi regionalni i međunarodni prijevoznici kao što su Wizz Air, Air Arabia i ostali obustavili su ili znatno ograničili letove prema te iz Bliskog istoka i u susjednim smjerovima.

Ova situacija dovodi do tisuća otkazanih i preusmjerenih letova širom svijeta, kako globalnih prijevoznika tako i lokalnih linija.

Mnoge aviokompanije trenutačno savjetuju putnike da ne odlaze na aerodrome bez potvrde da se njihovi letovi obavljaju, jer se stanje može brzo promijeniti ruta se može otkazati ili preusmjeriti u posljednji tren.

Dubai, Doha i Abu Dhabi su ključni čvorišni centri koji povezuju istok i zapad Europe, Azije, Afrike i SAD-a. Zatvaranje njihovih zračnih prostora i luka znači da globalne transkontinentalne rute postaju neizvodive ili potpuno zatvorene stoga prijevoznici moraju koristiti duge obilazne pravce izbjegavajući regiju, što povećava vrijeme putovanja i troškove goriva logistička i teretna mreža zrakoplovstva pati zbog preusmjeravanja i kašnjenja.