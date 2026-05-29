Došao iz Srbije u Zagreb i planirao ubojstvo. Zagrebačka policija ga locirala i uhitila

Piše Filip Sulimanec,
Foto: PU zagrebačka

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem komunikacijske aplikacije, organizirao počinjenje ubojstva muškarca

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim državljaninom Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te dogovora za počinjenje kaznenog djela.
 
U srijedu, 27. svibnja 2026. godine u popodnevnim satima, na području Trešnjevke u hotelskoj sobi, policijski su službenici na temelju svojeg operativnog rada ciljano pronašli muškarca bez identifikacijskih dokumenata. On je tada izjavio da je 25-godišnji državljanin Srbije te da je u Hrvatsku ušao ilegalno prije nekoliko dana. Kod sebe je imao pištolj s pripadajućim spremnikom u kojem se nalazilo sedam komada streljiva, a s oružja je djelomično bio uklonjen tvornički broj.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem komunikacijske aplikacije, organizirao počinjenje ubojstva muškarca.
 
Navedeno oružje je pribavio protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, pa je tako neovlašteno posjedovao oružje, streljivo i dijelove oružja čije je posjedovanje građanima zabranjeno.
 
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, u zakonskom roku, predan pritvorskom nadzorniku.

