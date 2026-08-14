ZASTRAŠUJUĆI PRIZORI
FOTO Pogledajte kako izgledaju dijelovi Omiša nakon požara
Stravičan požar koji je u četvrtak navečer pogodio najprije područje Lokve Rogoznice, a zatim i Omiša iza sebe je ostavio apokaliptične prizore. Procjenjuje se da je zahvatio površinu od oko 1000 hektara te se munjevito širio zbog jakog vjetra. Nažalost, jedna osoba je smrtno stradala, a više osoba su zbrinule ekipe Hitne medicinske službe. Zaprimljene su dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići. Iako je situacija danas povoljnija, prizori izgorenih dijelova Omiša svejedno djeluju zastrašujuće.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu