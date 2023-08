FOTO Pogledajte kako je nebo u nedjelju izgledalo iznad Pule. Evo kakva je prognoza za danas

Superćelijski oblak nadvio se u nedjelju nad Istrom, a dijelove je pogodilo jače grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom, na trenutke i tučom.

Kako nam je ispričao naš čitatelj, jaka kiša brzo se pretvorila u tuču.

- Iz Rovinja sam danas s curom krenuo u Pulu i taman na izlazu iz grada nas je uhvatila jaka kiša koja se vrlo brzo pretvorila u tuču. Zaustavili smo se ispod stabla i čekali da se malo smiri situacija pa nastavili dalje. Sve je trajalo nekih 15 minuta, a sada smo u Puli gdje je nebo puno sivih oblaka - ispričao je tada.

Nakon grmljavinskog nevremena, tuče i poplava koje su pogodile dijelove Hrvatske, napokon slijedi stabilizacija vremena, a od utorka nas čekaju ljetne temperature i sunce diljem zemlje.

Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za Istru. Bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena bura i istočnjak, sredinom dana okretat će na jugo i jugozapadni vjetar, a navečer na istočnjak. More malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 26 do 28 °C.