FOTO Pogledajte kako je olujno jugo potopilo ulice Kaštela

Dodao je da su vatrogasci vodu u objektima koji su udaljeni od rive ispumpavali, no to isto ne mogu napraviti s objektima uz rivu sve dok se more ne povuče. Trenutno se na terenu nalaze dva vozila sa deset vatrogasaca, a građanima preporučaju da na vrata stavljaju vreće s pijeskom ili neke brane kako bi pokušali spriječiti prodiranje mora u kuće i objekte. | Foto: Zvonimir Barisin