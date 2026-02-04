Obavijesti

DRAMATIČNE SCENE

FOTO Pogledajte kako je olujno jugo potopilo ulice Kaštela

Građanima se preporučuje da na vrata stavljaju vreće s pijeskom ili neke brane kako bi pokušali spriječiti prodiranje mora u kuće i objekte
Kaštela: Ciklonalna plima poplavila rivu i okolne ulice
Kaštelanski su vatrogasci zaprimili pedesetak dojava građana u srijedu navečer radi olujnog juga koje je podiglo razinu mora zbog čega su poplavljeni brojni objekti i kuće smještene uz more. | Foto: Zvonimir Barisin
