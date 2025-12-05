Obavijesti

POZIRAO S OBITELJI

FOTO Pogledajte kako je papa Lav ugostio Plenkovića i ženu

Premijer Andrej Plenković s obitelji je posjetio papu Lava XIV. Kako je kazao, potvrdili su izvrsne odnose između Svete Stolice i Hrvatske, a osvrnuli su se i na rat u Ukrajini, ali i na stanje u susjednoj BiH
Razgovarali smo o globalnim izazovima koji od nas traže čvrsto zalaganje za mir, demokratske vrijednosti, solidarnost i poštovanje međunarodnog prava - kazao je Plenković. | Foto: Pixsell/IPA
