FOTO Pogledajte kako je papa Lav ugostio Plenkovića i ženu

Premijer Andrej Plenković s obitelji je posjetio papu Lava XIV. Kako je kazao, potvrdili su izvrsne odnose između Svete Stolice i Hrvatske, a osvrnuli su se i na rat u Ukrajini, ali i na stanje u susjednoj BiH
Razgovarali smo o globalnim izazovima koji od nas traže čvrsto zalaganje za mir, demokratske vrijednosti, solidarnost i poštovanje međunarodnog prava - kazao je Plenković.
| Foto: Pixsell/IPA
Naglasio sam i potrebu pružanja podrške nama susjednoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda - poručio je Plenković...
Bilo bi nam iznimno drago da papa Lav XIV. posjeti Hrvatsku, što bi dodatno osnažilo višestoljetnu povezanost Katoličke Crkve i hrvatskoga naroda - napisao je Plenković.
