FOTO Pogledajte kako je to izgledalo u Vukovaru prošle godine: Bilo je 150.000 ljudi...

Kao i svake godine, 18. studenog prisjećamo se pada Vukovara. Grad je 87 dana branilo 2500 ljudi, a 34 godine nakon tog kobnog dana, prisjećamo se svake žrtve koja je dala svoj doprinos u obrani grada...
Tiho i dostojanstven u Vukovaru je prošle godine bila najmasovnija Kolona sjećanja. Od Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u njoj je hodalo 150 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske i regije.
Predvodili su je hrvatski branitelji Vukovara, članovi obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih hrvatskih branitelja na čelu s pripadnicima Hrvatskih obrambenih snaga koji su branili Vukovar.
