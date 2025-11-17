Obavijesti

NAJVEĆA KOLONA SJEĆANJA

FOTO Pogledajte kako je to izgledalo u Vukovaru prošle godine: Bilo je 150.000 ljudi...

Kao i svake godine, 18. studenog prisjećamo se pada Vukovara. Grad je 87 dana branilo 2500 ljudi, a 34 godine nakon tog kobnog dana, prisjećamo se svake žrtve koja je dala svoj doprinos u obrani grada...
Vukovar: Kolona sjećanja prolazi pored Vodotornja
Tiho i dostojanstven u Vukovaru je prošle godine bila najmasovnija Kolona sjećanja. Od Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u njoj je hodalo 150 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske i regije. | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Tiho i dostojanstven u Vukovaru je prošle godine bila najmasovnija Kolona sjećanja. Od Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u njoj je hodalo 150 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske i regije. | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
