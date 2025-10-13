Obavijesti

KLJUČNI DIO ULAZA U SPLIT

FOTO Pogledajte kako Kinezi buše tunel Kozjak: Probijanje će biti gotovo na proljeće

Ključni dio istočnog ulaza u Split obuhvaća još oko 5,5 kilometara ceste od prometnice A1 do Kaštela, a projekt vrijedi 120 milijuna eura. Do veljače bi trebalo biti završeno probijanje glavne cijevi, dok se završetak probijanja servisne cijevi očekuje u travnju
Vučevica: Župan Blaženko Boban i Ivica Budimir obišli su Sjeverni dio Portala tunela Kozjak
Probijanje 2525 metra dugog tunela Kozjak, koji je dio prometne infrastrukture za istočni ulaz u Split, trebalo bi završiti u travnju, a vrijednost projekta koji obuhvaća još oko 5,5 kilometara ceste od prometnice A1 do Kaštela iznosi 120 milijuna eura, najavljeno je u ponedjeljak. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
