FOTO Pogledajte kako Kinezi buše tunel Kozjak: Probijanje će biti gotovo na proljeće

Probijanje 2525 metra dugog tunela Kozjak, koji je dio prometne infrastrukture za istočni ulaz u Split, trebalo bi završiti u travnju, a vrijednost projekta koji obuhvaća još oko 5,5 kilometara ceste od prometnice A1 do Kaštela iznosi 120 milijuna eura, najavljeno je u ponedjeljak. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL