BETLEHEM FOTO Pogledajte kako se Božić čeka u Isusovom rodnom gradu

Stotine ljudi sudjelovalo je u paradi niz usku betlehemsku Zvjezdanu ulicu. Gusta gomila okupila se na Trgu Manger, dok su gledatelji virili s balkona gradske vijećnice kako bi promatrala svečanosti. Visoko božićno drvce načičkano crvenim i zlatnim kuglicama svjetlucalo je pored crkve Rođenja Isusova. Bazilika datira iz četvrtog stoljeća i izgrađena je na vrhu špilje, za koju kršćani vjeruju da je mjesto Isusova rođenja prije više od 2000 godina