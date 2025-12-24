Obavijesti

BETLEHEM

FOTO Pogledajte kako se Božić čeka u Isusovom rodnom gradu

Stotine ljudi sudjelovalo je u paradi niz usku betlehemsku Zvjezdanu ulicu. Gusta gomila okupila se na Trgu Manger, dok su gledatelji virili s balkona gradske vijećnice kako bi promatrala svečanosti. Visoko božićno drvce načičkano crvenim i zlatnim kuglicama svjetlucalo je pored crkve Rođenja Isusova. Bazilika datira iz četvrtog stoljeća i izgrađena je na vrhu špilje, za koju kršćani vjeruju da je mjesto Isusova rođenja prije više od 2000 godina
People gather next to the Christmas tree at Manger Square in Bethlehem
Izviđači su u srijedu marširali pod vedrim plavim nebom u Betlehemu, dok taj palestinski grad izlazi iz sjene rata u Gazi i poprište je prvog velikog slavlja uoči Božića nakon više od dvije godine | Foto: Mussa Qawasma
