ODBROJAVAJU SATE
FOTO Pogledajte kako teku zadnje pripreme za koncert Thompsona u Zaprešiću
ZAPREŠIĆ - Visoka temperatura i sparan dan nisu pravili puno problema ove subote kad traju završne pripreme za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona. Policajci od petka kontroliraju sve ulaze u grad, zabranjeno je dizanje dronova te se pregledavaju svi ne bi li sve prošlo bez problema. U grad su se počeli slijevati ljudi, većinom pješice jer vozila moraju ostati na parkiralištu van grada.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu