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ODBROJAVAJU SATE

FOTO Pogledajte kako teku zadnje pripreme za koncert Thompsona u Zaprešiću

ZAPREŠIĆ - Visoka temperatura i sparan dan nisu pravili puno problema ove subote kad traju završne pripreme za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona. Policajci od petka kontroliraju sve ulaze u grad, zabranjeno je dizanje dronova te se pregledavaju svi ne bi li sve prošlo bez problema. U grad su se počeli slijevati ljudi, većinom pješice jer vozila moraju ostati na parkiralištu van grada.
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Zaprešić: Štandovi s majicama uoči Thompsonovog koncerta
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Komentari 7

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