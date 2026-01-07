Obavijesti

FOTO Pogledajte kako večeras izgledaju zagrebačke ceste

Iako je snijeg tijekom dana neprestano padao, većina prometnica u središtu Zagreba ostala je prohodna i uglavnom dobro očišćena. Glavne ulice redovito su održavane, dok su poteškoće zabilježene tek u pojedinim sporednim ulicama i na nogostupima, gdje se snijeg zadržavao zbog stalnih oborina...
Zagreb: U centru grada prometnice su relativno čiste, no nogostupi nisu
Unatoč zimskim uvjetima, promet u centru grada odvijao se bez većih zastoja, uz uobičajen oprez vozača i pješaka. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Unatoč zimskim uvjetima, promet u centru grada odvijao se bez većih zastoja, uz uobičajen oprez vozača i pješaka. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
