FOTO Pogledajte kako večeras izgledaju zagrebačke ceste

Iako je snijeg tijekom dana neprestano padao, većina prometnica u središtu Zagreba ostala je prohodna i uglavnom dobro očišćena. Glavne ulice redovito su održavane, dok su poteškoće zabilježene tek u pojedinim sporednim ulicama i na nogostupima, gdje se snijeg zadržavao zbog stalnih oborina...
Unatoč zimskim uvjetima, promet u centru grada odvijao se bez većih zastoja, uz uobičajen oprez vozača i pješaka.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Unatoč zimskim uvjetima, promet u centru grada odvijao se bez većih zastoja, uz uobičajen oprez vozača i pješaka. |
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Unatoč zimskim uvjetima, promet u centru grada odvijao se bez većih zastoja, uz uobičajen oprez vozača i pješaka.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Obilne snježne padaline koje su posljednja dva dana zahvatile Zagrebačku županiju stavile su zimsku službu u puni pogon, no sve županijske i lokalne ceste su prohodne, izvijestila je u srijedu Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Na snazi je treći stupanj pripravnosti, a u čišćenju i posipavanju kolnika sudjeluje svih 28 ekipa zimske službe, rekao je voditelj Odjela za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta Darko Bistrički.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dodao je da svih sedam mjesta pripravnosti raspolaže dovoljnim zalihama soli i sipine.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Od početka intenzivnijih oborina, na 1213 kilometara cesta u nadležnosti Županijske uprave za ceste utrošeno je 880 tona soli i više od 400 kubičnih metara sipine.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Bistrički je pozvao vozače da prilagode brzinu i način vožnje zimskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak i na put ne kreću bez propisane zimske opreme.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Radove zimskog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije izvode Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. putem sedam stožera zimske službe, u Velikoj Gorici, Goričici, Vrbovcu, Zaprešiću, Samoboru, Jastrebarskom i Ivanić-Gradu.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Za zimsko održavanje županijskih i lokalnih cesta u sezoni 2025./2026. osigurano je 5000 tona soli i 5000 kubičnih metara sipine, za što je izdvojeno 2,6 milijuna eura.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Na prometnicama diljem Republike Hrvatske proglašeni su zimski uvjeti zbog snijega i poledice na cesti, što znači da sve vrste motornih vozila moraju imati i koristiti zimsku opremu.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL