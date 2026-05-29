AFERA U HAC-U FOTO Pogledajte Kalmetin izraz lica nakon izricanja presude

Božidar Kalmeta (68), bivši ministar u vladi Ive Sanadera, nakon 14 godina saznao je presudu za aferu u HAC-u. Riječ je o djelima iz 2007. godine, a sam proces je počeo prije 14 godina. Unatoč tome, Uskok je nedavno mijenjao optužnicu pa su se Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić još jednom dobili priliku izjasniti se o krivnji. Svi su ju porekli. Na zagrebačkom Županijskom sudu u petak je objavljena druga nepravomoćna presuda: Božidar Kalmeta i Damir Kezele su krivi.