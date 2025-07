FOTO Pogledajte koji dijelovi Zagreba su zatvoreni zbog mimohoda: Evo kuda putovati

Zbog svečanog vojnog mimohoda povodom 30. obljetnice VRO Oluja danas će u Zagrebu biti velikih prometnih ograničenja i izmjena u javnom prijevozu. Mimohod će se odvijati južnim kolnikom Ulice grada Vukovara, od Avenije Marina Držića do Savske ceste. Građani su pozvani da koriste javni prijevoz jer će pristup osobnim vozilima na širem području biti onemogućen.

Ulica grada Vukovara (oba kolnika) bit će zatvorena od 10 do 23 sati. Sarajevska, Most mladosti i Avenija Marina Držića zatvaraju se od 10 do 19 sati, a Hrvatske bratske zajednice od 10 do 21. Avenija Većeslava Holjevca zatvorena je od Avenije Dubrovnik do Slavonske od 10 do 19. Slavonska avenija (južni kolnik) zatvara se od 13 do 16, a Heinzelova i Vukovarska između Heinzelove i Držićeve od 13 do 19.15 sati.

Sajmišna cesta bit će zatvorena od 13 do 16, Andrašeca i dio Vukovarske kraj Savske od 15.30 do 19.30. Savska cesta između Tratinske i Slavonske od 17 do 19. Slavonska avenija (oba kolnika) između Savske i Držićeve zatvorena je od 18 do 23.

Tramvajski promet obustavlja se u više termina: od 9 sati Vukovarskom, od 12 sati Savišće - Držićeva, od 14 sati Držićevom i od 15 sati Savskom. Neće voziti linije 3, 8 i 13. Linije 2, 4, 5, 6, 7, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama. Uspostavljaju se izvanredne linije Prečko - Savski most te autobusi Savski most - Ljubljanica i Savišće - Kvaternikov trg.

Brojne autobusne linije neće prometovati ili će imati skraćene rute. Linije 107, 108, 218, 222, 243 i 295 neće voziti. Više linija koje inače polaze s Glavnog kolodvora imat će privremena stajališta. Linije s Kvaternikova trga prometovat će izmijenjeno, kroz Heinzelovu i Borongajsku.