KAKAV PRIZOR

FOTO Pogledajte NATO-ov zapovjedni brod u splitskoj luci

Zapovjedni brod NATO-ove skupine stalno spremnih pomorskih snaga 2 (SNMG2 - Standing NATO Maritime Group 2), fregata ITS 'Virginio Fasan' (F591) Ratne mornarice Talijanske Republike, uplovio je u petak u luku Split
NATO-ov zapovjedni brod Virginio Fasan u splitskoj luci
U sklopu posjeta Hrvatskoj ratnoj mornarici i gradu Splitu brod NATO-ove skupine stalno spremnih pomorskih snaga 2 (SNMG2) u gradskoj luci boravit će do 19. siječnja. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
