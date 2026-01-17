FOTO Pogledajte NATO-ov zapovjedni brod u splitskoj luci

'Program aktivnosti uključuje provedbu vježbe taktičkog manevriranja i komuniciranja (PASSEX) s brodom Hrvatske ratne mornarice i posjet posade Zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice. Zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Antun Flegar primio je u Zapovjedništvu HRM-a zapovjednika NATO skupine SNMG2 komodora Cristiana Nardonea sa suradnicima. Tijekom susreta istaknuta je dosadašnja uspješna suradnja te važnost nastavka suradnje u cilju održavanja i razvoja sposobnosti u provedbi zadaća na moru', priopćeno je iz MORH-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL