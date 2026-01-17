FOTO Pogledajte NATO-ov zapovjedni brod u splitskoj luci

Zapovjedni brod NATO-ove skupine stalno spremnih pomorskih snaga 2 (SNMG2 - Standing NATO Maritime Group 2), fregata ITS 'Virginio Fasan' (F591) Ratne mornarice Talijanske Republike, uplovio je u petak u luku Split
U sklopu posjeta Hrvatskoj ratnoj mornarici i gradu Splitu brod NATO-ove skupine stalno spremnih pomorskih snaga 2 (SNMG2) u gradskoj luci boravit će do 19. siječnja.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
'Program aktivnosti uključuje provedbu vježbe taktičkog manevriranja i komuniciranja (PASSEX) s brodom Hrvatske ratne mornarice i posjet posade Zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice. Zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Antun Flegar primio je u Zapovjedništvu HRM-a zapovjednika NATO skupine SNMG2 komodora Cristiana Nardonea sa suradnicima. Tijekom susreta istaknuta je dosadašnja uspješna suradnja te važnost nastavka suradnje u cilju održavanja i razvoja sposobnosti u provedbi zadaća na moru', priopćeno je iz MORH-a.
'Fregata ITS 'Virginio Fasan' (F591) u službi talijanske Ratne mornarice nalazi se od kraja 2013. Ova višenamjenska fregata duga je 144,6 m, široka 19,7 m, ima gaz od 8,7 m i dostiže maksimalnu brzinu od 27 čvorova. Posada broji 203 člana (40 časnika i 163 dočasnika/posada)', dodaju.
Sunce je u splitskoj marini izmamilo građane...
Jedriličari su sunčani dan iskoristili za pripremu broda uoči nove sezone.
