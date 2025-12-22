Obavijesti

AKCIJA MIR I DOBRO

FOTO Pogledajte pirotehniku koju je zaplijenila policija. Od ovog cijela ruka ode u zrak

Protueksplozijska služba Ravnateljstva policije održala je konferenciju za medije gdje su pokazali pirotehniku zaplijenjenu tijekom akcije Mir i dobro. Policija je podsjetila da je zbog pirotehnike teško ozlijeđeno 12 ljudi, a 20 lakše.
Konferencija za medije povodom provedbe operativne akcije Mir i dobro
Cilj akcije Mir i dobro je uz poziv na suzdržavanje od uporabe pirotehnike i upozoriti građane na opasnosti od zlouporabe oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Cilj akcije Mir i dobro je uz poziv na suzdržavanje od uporabe pirotehnike i upozoriti građane na opasnosti od zlouporabe oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
