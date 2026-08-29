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FOTO Pogledajte polje dronova uoči Thompsonova koncerta

Piše 24sata,
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FOTO Pogledajte polje dronova uoči Thompsonova koncerta
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Foto: Danijela Mikola/24sata
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Dronovi nisu novost na Thompsonovim koncertima, koristio ih je i na koncertu u Sinju i lani na zagrebačkom Hipodromu.

Marko Perković Thompson večeras će na koncertu u Vukovaru opet imati i predstavu s dronovima, a uoči koncerta snimili smo i pravo polje dronova, uredno položenih.

Foto: Danijela Mikola/24sata

Thompson je prije nekoliko dana objavio ovu sliku koja sugerira da bi mogli vidjeti i branitelja od dronova uz poruku Vukovar- Grad Heroj.

Foto: Marko Perković Thompson/Instagram

Dronovi nisu novost na Thompsonovim koncertima, koristio ih je i na koncertu u Sinju i lani na zagrebačkom Hipodromu.

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