FOTO Pogledajte privođenje bivšeg manekena DiCaprija

Bivši maneken Robert DiCaprio doveden je na ispitivanje u riječki ured Uskok zbog sumnji na preprodaju droge, prijevare s nekretninama i pranje novca.
DiCaprio je od kraja 2024. navodno organizirao lanac transporta i prodaje narkotika, kroz koji je prošlo oko 60 kilograma marihuane, amfetamina i kokaina, uz pomoć partnerice Iris Kramarić.
U sklopu akcije uhićen je i njegov otac te još nekoliko osoba osumnjičenih za nezakonite nekretninske transakcije.
Neslužbeno se doznaje da su lažiranjem dokumentacije pribavili pet nekretnina, među kojima i jednu u Zagreb, a ukupna šteta procjenjuje se na gotovo pet milijuna eura.
Ispitivanja u Rijeci trajala su do kasno u noć, a dio osumnjičenih navodno je priznao krivnju. USKOK bi danas trebao odlučiti o pokretanju istrage i eventualnom određivanju istražnog zatvora.
