DOVELI I SUPRUGU

FOTO Pogledajte privođenje bivšeg manekena DiCaprija

Bivši maneken Robert DiCaprio doveden je na ispitivanje u riječki ured Uskok zbog sumnji na preprodaju droge, prijevare s nekretninama i pranje novca.
Rijeka: Privođenje Roberta Di Caprija i supruge Iris Kramarić
DiCaprio je od kraja 2024. navodno organizirao lanac transporta i prodaje narkotika, kroz koji je prošlo oko 60 kilograma marihuane, amfetamina i kokaina, uz pomoć partnerice Iris Kramarić. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
