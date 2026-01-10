FOTO Pogledajte situaciju na autocestama: Snijeg još pada, stvara se poledica, ima i magle
Snijeg povremeno pada u Lici i Gorskom kotaru. Zbog kiše koja se ponegdje ledi u dodiru s tlom otežani su uvjeti za vožnju. Zbog niskih je temperatura moguća poledica na cestama u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle, izvještavaju u subotu popodne iz HAK-a....
| Foto: HAK