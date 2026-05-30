Sretan Dan državnosti i Dan hrvatske baštine u Ontariju, poručili su iz Generalnog konzulata u Mississaugi
POVODOM DANA DRŽAVNOSTI
FOTO Pogledajte slapove Niagare u bojama naše zastave
Slapovi Niagare zasvijetlili su u bojama hrvatske zastave kako bi obilježili ovaj poseban dan — u organizaciji Generalnog konzulata u Mississaugi u suradnji s Illumination Boardom Niagara Falls.
- Prekrasan hrvatski trenutak na jednoj od najpoznatijih kanadskih znamenitosti - rekli su iz Generalnog konzulata.
Dodaju i kako je čast uključivanja slapova pripala i ove godine generalnom konzulu Anti Joviću
- Svim Hrvatima i Hrvatima želimo sretan Dan državnosti i Dan hrvatske baštine u Ontariju - poručili su iz Konzulata.
