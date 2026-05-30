FOTO Pogledajte slapove Niagare u bojama naše zastave

Slapovi Niagare zasvijetlili su u bojama hrvatske zastave kako bi obilježili ovaj poseban dan — u organizaciji Generalnog konzulata u Mississaugi u suradnji s Illumination Boardom Niagara Falls.

- Prekrasan hrvatski trenutak na jednoj od najpoznatijih kanadskih znamenitosti - rekli su iz Generalnog konzulata.

Dodaju i kako je čast uključivanja slapova pripala i ove godine generalnom konzulu Anti Joviću

- Svim Hrvatima i Hrvatima želimo sretan Dan državnosti i Dan hrvatske baštine u Ontariju - poručili su iz Konzulata.