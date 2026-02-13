Obavijesti

HAVARIJA U RIJECI

FOTO Pogledajte štetu na brodu Galeb: Tijekom isplovljavanja udario ga turski teretni brod!

Turski teretni brod udario je u petak navečer brod Galeb u Rijeci. Kako nam javljaju čitatelji, brod je tijekom isplovljavanja udario u Galeba, a brzo nakon nesreće intervenirale su policija i Lučka kapetanija
Bila sam tamo i brod je taman isplovljavao i djelovalo je kao da radi preveliki luk te se na kraju čuo udarac. Zakačio je Galeba i povukao ga - govori nam naša čitateljica. | Foto: Čitatelj 24sata
Bila sam tamo i brod je taman isplovljavao i djelovalo je kao da radi preveliki luk te se na kraju čuo udarac. Zakačio je Galeba i povukao ga - govori nam naša čitateljica. | Foto: Čitatelj 24sata
