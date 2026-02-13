FOTO Pogledajte štetu na brodu Galeb: Tijekom isplovljavanja udario ga turski teretni brod!

Turski teretni brod udario je u petak navečer brod Galeb u Rijeci. Kako nam javljaju čitatelji, brod je tijekom isplovljavanja udario u Galeba, a brzo nakon nesreće intervenirale su policija i Lučka kapetanija
Bila sam tamo i brod je taman isplovljavao i djelovalo je kao da radi preveliki luk te se na kraju čuo udarac. Zakačio je Galeba i povukao ga - govori nam naša čitateljica.
| Foto: Čitatelj 24sata
Bila sam tamo i brod je taman isplovljavao i djelovalo je kao da radi preveliki luk te se na kraju čuo udarac. Zakačio je Galeba i povukao ga - govori nam naša čitateljica. |
Foto: Čitatelj 24sata
Bila sam tamo i brod je taman isplovljavao i djelovalo je kao da radi preveliki luk te se na kraju čuo udarac. Zakačio je Galeba i povukao ga - govori nam naša čitateljica.
| Foto: Čitatelj 24sata
- Teretni brod s pilotom je isplovljavao i pri tome je izgubio pogon. Oborili su dva sidra, no ipak je došlo do sraza s Galebom. Pretrpljena je šteta, no do sutra se neće znati kolika je. Nema stradalih ni onečišćenja. Brod je dobio zabranu isplovljavanja. Na mjesto su otišli inspektori Lučke kapetanije - rekao je Darko Glažar, lučki kapetan iz Rijeke.
| Foto: Čitatelj 24sata
Titov Galeb u riječku luku je doplovio prije godinu dana nakon obnove u kraljevičkom brodogradilištu Dalmont. "Galeb" je obnavljan u kraljevičkom brodogradilištu od 2019. godine, ujedno su obavljeni restauratorski radovi unutrašnjosti broda.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL