FOTO Pogledajte štetu na brodu Galeb: Tijekom isplovljavanja udario ga turski teretni brod!

- Teretni brod s pilotom je isplovljavao i pri tome je izgubio pogon. Oborili su dva sidra, no ipak je došlo do sraza s Galebom. Pretrpljena je šteta, no do sutra se neće znati kolika je. Nema stradalih ni onečišćenja. Brod je dobio zabranu isplovljavanja. Na mjesto su otišli inspektori Lučke kapetanije - rekao je Darko Glažar, lučki kapetan iz Rijeke. | Foto: Čitatelj 24sata