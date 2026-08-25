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300 KUĆA UNIŠTENO

FOTO Pogledajte štetu nakon tornada u Francuskoj

Tornado je protutnjao francuskim selom Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđeno 41 ljudi, a oštećene su stotine domova. Lokalne vlasti izvijestile su da je 15 osoba prevezeno u bolnicu, uključujući trudnicu koja je ozlijeđena nakon što se njezina kuća urušila na nju, prenosi novinska agencija AFP.
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A large tornado moves through Verzeille
Dvoje ljudi je u kritičnom stanju nakon što je tornado prohujao kroz selo Pomas u regiji Aude kasno u ponedjeljak. | Foto: DENIS MARECHAL
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Dvoje ljudi je u kritičnom stanju nakon što je tornado prohujao kroz selo Pomas u regiji Aude kasno u ponedjeljak. | Foto: DENIS MARECHAL
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