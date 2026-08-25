FOTO Pogledajte štetu nakon tornada u Francuskoj

Tornado je protutnjao francuskim selom Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđeno 41 ljudi, a oštećene su stotine domova. Lokalne vlasti izvijestile su da je 15 osoba prevezeno u bolnicu, uključujući trudnicu koja je ozlijeđena nakon što se njezina kuća urušila na nju, prenosi novinska agencija AFP.
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Dvoje ljudi je u kritičnom stanju nakon što je tornado prohujao kroz selo Pomas u regiji Aude kasno u ponedjeljak.
| Foto: DENIS MARECHAL
Dvoje ljudi je u kritičnom stanju nakon što je tornado prohujao kroz selo Pomas u regiji Aude kasno u ponedjeljak. |
Foto: DENIS MARECHAL
Dvoje ljudi je u kritičnom stanju nakon što je tornado prohujao kroz selo Pomas u regiji Aude kasno u ponedjeljak.
| Foto: DENIS MARECHAL
Zasad nema prijavljenih nestalih. Operater energetske mreže ENEDIS rekao je da je do jutra oko 21 000 kućanstava bilo bez struje na jugu Francuske.
| Foto: Manon Cruz
Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez nazvao je tornado "rijetkog intenziteta" na X, rekavši da je "ozbiljno razorio" selo.
| Foto: Manon Cruz
Sve se dogodilo u vrijeme kada je regija Aude i veći dio jugozapada bio pod narančastim upozorenjem na grmljavinu, koje je u međuvremenu isteklo.
| Foto: Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto GUILLAUME NOE
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz