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NATPIS PRIVUKAO POZORNOST

FOTO Pogledajte što je osvanulo na najvišoj zgradi u Splitu uoči američkog Dana neovisnosti

Piše Julia Očić,
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FOTO Pogledajte što je osvanulo na najvišoj zgradi u Splitu uoči američkog Dana neovisnosti
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Foto: Dalmacija Danas

Upravo u Dalmatia Toweru posluje i američki hotelski brend Marriott, jedan od najpoznatijih svjetskih lanaca u hotelijerstvu

Ususret američkom Danu neovisnosti, koji se u SAD-u obilježava 4. srpnja, na vrhu splitskog Dalmatia Towera osvanuo je natpis "4th of July", popraćen motivima američke zastave. Ova simbolička gesta privukla je pozornost prolaznika, ali i dodatno naglasila međunarodni karakter jednog od najviše prepoznatih splitskih poslovno-hotelskih objekata, piše Dalmacija danas.

Naime, upravo u Dalmatia Toweru posluje i američki hotelski brend Marriott, jedan od najpoznatijih svjetskih lanaca u hotelijerstvu.

Dan neovisnosti u SAD-u se obilježava u znak sjećanja na 1776. godinu, kada je usvojena Deklaracija neovisnosti, dokument kojim je trinaest američkih kolonija proglasilo odvajanje od Velike Britanije. Riječ je o jednom od najvažnijih državnih praznika u SAD-u, koji se tradicionalno slavi uz vatromete, parade, koncerte, obiteljska okupljanja i isticanje američke zastave. Upravo zbog toga poruka na Dalmatia Toweru ima snažnu simboliku, osobito u kontekstu veza Splita, Dalmacije i američkih partnera.

Foto: Dalmacija Danas

Ova gesta dolazi i u kontekstu činjenice da Josip Komar, vlasnik Westgate grupe, ima razvijene veze s administracijom SAD-a, a Dalmatia Tower se i preko poslovanja američkog brenda Marriott dodatno pozicionira kao projekt s izraženom međunarodnom dimenzijom.

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