FOTO Pokopali ratnog zločinca Mladića. Sin: Gdje je došla naša vojska tamo ima i Srba

Hvala vam, braćo, što ste došli presuditi je li moj otac heroj ili zločinac. Vi svi znate: dokle je naša vojska došla, tamo ima Srba; tamo gde naše vojske nema, nema više Srba. I nitko se ne uzbuđuje zbog toga. Ali mi smo sebi jedini svjedoci i snaga. A Ratko je i u svojoj smrti ponovo ujedinio srpski narod: prvi put kad je otišao da ga brani, i danas kad ga ispraćamo, rekao je njegov sin Darko Mladić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages