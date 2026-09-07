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KRVNIK POD ZEMLJOM

FOTO Pokopali ratnog zločinca Mladića. Sin: Gdje je došla naša vojska tamo ima i Srba

Nekadašnji zapovjednik Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, pokopan je na beogradskom Topčiderskom groblju. Mladić je pokopan uz svoju pokojnu kćer Anu, i to uz počasnu vojnu postrojbu, počasnu paljbu i govore, dok su dolazak organizirale brojne lokalne zajednice iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
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Beograd: Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića
Lijes s Mladićevim posmrtnim ostacima bio je izložen u lokalnoj crkvi od ponedjeljka ujutro do podneva, kada je započeo crkveni obred koji je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije i vladike SPC-a. | Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Lijes s Mladićevim posmrtnim ostacima bio je izložen u lokalnoj crkvi od ponedjeljka ujutro do podneva, kada je započeo crkveni obred koji je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije i vladike SPC-a. | Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Komentari 24

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