FOTO Pokopali ratnog zločinca Mladića. Sin: Gdje je došla naša vojska tamo ima i Srba

Nekadašnji zapovjednik Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, pokopan je na beogradskom Topčiderskom groblju. Mladić je pokopan uz svoju pokojnu kćer Anu, i to uz počasnu vojnu postrojbu, počasnu paljbu i govore, dok su dolazak organizirale brojne lokalne zajednice iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
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Lijes s Mladićevim posmrtnim ostacima bio je izložen u lokalnoj crkvi od ponedjeljka ujutro do podneva, kada je započeo crkveni obred koji je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije i vladike SPC-a.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Lijes s Mladićevim posmrtnim ostacima bio je izložen u lokalnoj crkvi od ponedjeljka ujutro do podneva, kada je započeo crkveni obred koji je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije i vladike SPC-a. |
Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Lijes s Mladićevim posmrtnim ostacima bio je izložen u lokalnoj crkvi od ponedjeljka ujutro do podneva, kada je započeo crkveni obred koji je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije i vladike SPC-a.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Porfirije je rekao da će Mladićevo ime ostati "utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela našeg naroda" koji ga vidi "kao zapovjednika koji je u tragičnom vremenu stajao na čelu vojske".
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
U mimohodu su, prema izvješćima i snimkama beogradskih medija, viđeni brojni sadašnji i bivši dužnosnici Srbije i Republike Srpske, među ostalima srbijanski ministri pravosuđa Nenad Vujić, kulture Nikola Selaković, obrane Bratislav Gašić, lokalne uprave Darko Glišić, nekadašnji predsjednik RS-a Milorad Dodik, kao i veleposlanik Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Hvala vam, braćo, što ste došli presuditi je li moj otac heroj ili zločinac. Vi svi znate: dokle je naša vojska došla, tamo ima Srba; tamo gde naše vojske nema, nema više Srba. I nitko se ne uzbuđuje zbog toga. Ali mi smo sebi jedini svjedoci i snaga. A Ratko je i u svojoj smrti ponovo ujedinio srpski narod: prvi put kad je otišao da ga brani, i danas kad ga ispraćamo, rekao je njegov sin Darko Mladić
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u petak da zbog službenih obaveza i posjeta uzbekistanskog predsjednika neće biti na pogrebu, a u mimohodu je sudjelovao njegov sin Danilo.
| Foto: Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Ispred Mladićevog lijesa, prekrivenog zastavama Srbije i Republike Srpske, na čelu pogrebne povorke od crkve do groblja, duge više od dva kilometra, bila je policijska pratnja, s sprovod je izravno prenosila provladina kabelska televizija Informer.
| Foto: Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Antonio Ahel
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Antonio Ahel
Foto Milos Tesic
Foto Milos Tesic
Foto Milos Tesic
Foto Aleksandar Jovanovic Cile
Foto Milos Tesic
Foto Milos Tesic
Foto Aleksandar Jovanovic Cile
Foto Aleksandar Jovanovic Cile
Foto Milos Tesic
Foto Aleksandar Jovanovic Cile
Foto Aleksandar Jovanovic Cile