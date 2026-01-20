FOTO Polarna svjetlost obasjala nebo, ovo su spektakularni prizori diljem Hrvatske
Noćno nebo iznad Europe, pa tako i Hrvatske, sinoć je priredilo prizor koji se rijetko viđa — spektakularnu polarnu svjetlost koja je obojila obzor u crveno i ljubičasto. Aurora borealis, inače rezervirana za daleki sjever, zasjala je zahvaljujući snažnom naletu solarnih vjetrova koji su pogodili Zemljinu atmosferu, a u galeriji pogledajte prizore zabilježene iz raznih dijelova Hrvatske
Kako piše Space.com, razlog ovog nebeskog showa bio je moćan i dugotrajan koronalni izbačaj mase (CME) sa Sunca, klasificiran kao X1.9 — jedna od jačih kategorija solarnih erupcija. | Foto: Luka Balkovic