FOTO Policajac u Zagorju malo popio pa autom sletio na njivu

Službeno policijsko vozilo jučer je sletjelo s ceste kod Đurmanca, a utvrđeno je da je policajac koji je upravljao vozilom bio pod utjecajem alkohola.

Policijska uprava krapinsko-zagorska objavila je detalje nesreće koja se dogodila oko 11.40 sati na području Đurmanca, kada je obilježeno policijsko vozilo završilo na oranicama uz cestu. U vozilu je bio policijski službenik kojem je alkotest pokazao koncentraciju alkohola ispod 0,5 promila, što je za ostale vozače dopuštena granica.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Međutim, zbog činjenice da je riječ o policajcu, prema pravilima službe ne tolerira se ni najmanja količina alkohola pa će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak.

Prema službenom priopćenju, nesreća se dogodila kada je policijski službenik vozio na relaciji Putkovec – centar Đurmanca, gdje je u desnom zavoju prešao preko pune razdjelne crte i sletio s kolnika na njivu. U nesreći nitko nije ozlijeđen, a policajcu je zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena novčana kazna. Iz PU krapinsko-zagorske navode da je, unatoč alkoholu ispod zakonske granice, protiv policajca pokrenut postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti.