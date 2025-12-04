Obavijesti

News

Komentari 1
POKRENULI DISCIPLINSKI POSTUPAK

FOTO Policajac u Zagorju malo popio pa autom sletio na njivu

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Policajac u Zagorju malo popio pa autom sletio na njivu
3
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

U vozilu je bio policijski službenik kojem je alkotest pokazao koncentraciju alkohola ispod 0,5 promila. Zbog činjenice da je riječ o policajcu, prema pravilima službe ne tolerira se ni najmanja količina alkohola

Službeno policijsko vozilo jučer je sletjelo s ceste kod Đurmanca, a utvrđeno je da je policajac koji je upravljao vozilom bio pod utjecajem alkohola.

Policijska uprava krapinsko-zagorska objavila je detalje nesreće koja se dogodila oko 11.40 sati na području Đurmanca, kada je obilježeno policijsko vozilo završilo na oranicama uz cestu. U vozilu je bio policijski službenik kojem je alkotest pokazao koncentraciju alkohola ispod 0,5 promila, što je za ostale vozače dopuštena granica.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Međutim, zbog činjenice da je riječ o policajcu, prema pravilima službe ne tolerira se ni najmanja količina alkohola pa će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak.

Prema službenom priopćenju, nesreća se dogodila kada je policijski službenik vozio na relaciji Putkovec – centar Đurmanca, gdje je u desnom zavoju prešao preko pune razdjelne crte i sletio s kolnika na njivu.

U nesreći nitko nije ozlijeđen, a policajcu je zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena novčana kazna.

Iz PU krapinsko-zagorske navode da je, unatoč alkoholu ispod zakonske granice, protiv policajca pokrenut postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025