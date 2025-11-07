NOVI INCIDENT
FOTO Policija morala reagirati na Danima srpske kulture u Zagrebu! Stigli maskirani tipovi
Veća skupina maskiranih muškaraca, njih gotovo stotinu, stigla je ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se večeras otvara program Dana srpske kulture. Okupili su ispred lokacije održavanja izložbe, no tamo je već bila interventna policija. Pjevali su i otišli zbog policije koje je čuvala ulaz u prostorije... "Posvuda su, ima ih duž ulice", javljaju naši reporteri s terena. Pjevali su "Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", skandirali ZDS...