Obavijesti

Galerija

Komentari 95
NOVI INCIDENT

FOTO Policija morala reagirati na Danima srpske kulture u Zagrebu! Stigli maskirani tipovi

Veća skupina maskiranih muškaraca, njih gotovo stotinu, stigla je ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se večeras otvara program Dana srpske kulture. Okupili su ispred lokacije održavanja izložbe, no tamo je već bila interventna policija. Pjevali su i otišli zbog policije koje je čuvala ulaz u prostorije... "Posvuda su, ima ih duž ulice", javljaju naši reporteri s terena. Pjevali su "Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", skandirali ZDS...
FOTO Policija morala reagirati na Danima srpske kulture u Zagrebu! Stigli maskirani tipovi
Foto PIXSELL/
1/18
Foto: PIXSELL/
Komentari 95

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025