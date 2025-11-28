Obavijesti

PRENOĆIO U ZATVORU

FOTO: Policija noćas iz kuće Andrije Mikulića iznosila oružje

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio je u policijskom pritvoru. Pretresi su noćas trajali do 1 sat, a očekuje se njihov nastavak i danas te ispitivanje u Uskoku koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor
Zagreb: Iz kuće Andrije Mikulića za vrijeme pretresa policija iznosi razne predmete
HDZ-OV šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić uhićen je u četvrtak zbog sumnje na korupciju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
