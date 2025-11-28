FOTO: Policija noćas iz kuće Andrije Mikulića iznosila oružje

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio je u policijskom pritvoru. Pretresi su noćas trajali do 1 sat, a očekuje se njihov nastavak i danas te ispitivanje u Uskoku koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor
HDZ-OV šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić uhićen je u četvrtak zbog sumnje na korupciju
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Policija je iz njegove kuće tijekom pretresa iznosila oružje
Mikulić će danas biti ispitan u Uskoku, koji će potom odlučiti o pokretanju istrage i mogućem istražnom zatvoru
Policija je nakon ponoć započela pretres kuće koji je trajao preko četiri sata, nakon čega je Mikulić odveden u pritvor
Policajci su mu oduzeli i oružje. Mikulić je u imovinskoj kartici prijavio i zavidnu zbirku vatrenog oružja. Njegova kolekcija uključuje pištolj Bernardelli (66 eura), dvije lovačke puške marke Crvena zastava (vrijednosti 398 i 398,17 eura), lovačku pušku Anschutz (464,53 eura) i lovačku pušku Benelli (530,89 eura)
Posebno se ističu tri puške marke Blaser, procijenjene na 1000, 2100 te čak 6.886,99 eura. Uz to, posjeduje i lovački revolver Rossi (159,27 eura), lovački pištolj (199,08 eura) te lovački izvlakač vrijedan 600 eura
